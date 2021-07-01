Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,67 arttı

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 28 Haziran tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 21 Haziran tarihine kıyasla %0,67 artışla 114,42 milyon mt oldu.
Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, küresel piyasalardaki teslimatlarda görülen düşüş ve Çin piyasasına daha az demir cevheri verilmesi nedeniyle sertçe arttı.
Yüksek fırınların kapasite kullanım oranının düşmesinin demir cevheri talebini ve fiyatlarını olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Önümüzdeki hafta, demir cevheri fiyatlarının hafifçe düşmesi bekleniyor.