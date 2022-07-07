Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,29 arttı

Perşembe, 07 Temmuz 2022 10:19:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 4 Temmuz tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 27 Haziran tarihine kıyasla %0,29 artışla 115,71 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları hafifçe düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar artmaya devam ederken, limanlara gelen demir cevheri hacmi düşüş gösterdi.

Aynı haftada, daha fazla çelik üreticisi bakım çalışmalarına başladı ve bu da yüksek fırınların kapasite kullanım oranları ile üretim seviyesinin düşmesine yol açtı. Buna ek olarak, çelik üreticilerinin yalnızca satış hareketliliklerine göre üretim yapması ve bunun da ithal demir cevheri talebini zayıflatması bekleniyor. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının düşebileceği düşünülüyor.