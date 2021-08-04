Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,24 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 13:47:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 2 Ağustos tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 26 Temmuz tarihine kıyasla %0,24 artışla 118,64 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Çin’den gelen talebin zayıflaması ve piyasanın geleceğine yönelik beklentilerin daha da olumsuz olması sebebiyle düşmeye devam etti. Çin iç piyasasına giren demir cevheri hacminde azalma görüldü. Yüksek fırınların kapasite kullanım oranı, son on güne kıyasla azaldı. Zayıf talep bir süre daha devam edecek ve bu durum, demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkileyecek.

Çin merkezi hükümetinin, karbon salımını azaltmaya yönelik uyguladığı önlemleri gevşetmesine bağlı olarak piyasa oyuncuları, çelik üreticilerinin üretimlerinin yakın gelecekte artacağını ve bu durumun da demir cevheri fiyatlarını yükselteceğini düşünüyor.