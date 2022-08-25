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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,04 arttı

Perşembe, 25 Ağustos 2022 11:23:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 22 Ağustos tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 15 Ağustos tarihine kıyasla %0,04 artışla 129,06 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarının gevşemesi nedeniyle düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar düşerken, limanlara gelen demir cevheri hacmi de azaldı.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları artmaya devam etti ve inşaat demiri ile filmaşin üretimi yükseldi, bu nedenle çelik üreticileri demir cevheri stoklarını doldurmak istiyor. Artan stok seviyeleri ise cevher fiyatlarına olan desteği zayıflatabilir. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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