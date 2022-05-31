Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,01 arttı

Salı, 31 Mayıs 2022 10:56:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 23 Mayıs tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 16 Mayıs tarihine kıyasla %0,01 artışla 130,65 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, stok seviyelerindeki hafif artışlara, limanlara yapılan teslimatların düşmesine ve müşterilere yapılan teslimatların azalmasına bağlı olarak yükseldi.

Nihai mamul fiyatları üretim maliyetlerinin altına indi. Çelik üreticileri üretimlerini azaltmaya çalışıyor ve bu da demir cevheri talebini olumsuz etkileyecek. İthal demir cevheri fiyatlarının kademeli bir şekilde düşmesi bekleniyor.