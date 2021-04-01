Çin limanlarında demir cevheri stokları neredeyse sabit kaldı

Perşembe, 01 Nisan 2021 12:20:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 29 Mart tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 22 Mart’a kıyasla 70.000 mt ya da %0,06 artışla 123,3 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, çelik piyasasından gelen destek ve Nisan ayında çelik talebine yönelik olumlu beklentiler nedeniyle düşmesinin ardından yükseldi. Aynı zamanda, Çin limanlarına daha fazla demir cevheri geldi. Çin’de yüksek fırın ve elektrik ark ocaklarının kapasite kullanım oranları artış göstererek demir cevheri talebini olumlu etkiledi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.