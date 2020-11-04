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Çin limanlarında demir cevheri stokları %2,32 arttı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 14:10:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 2 Kasım tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 26 Ekim’e kıyasla 2,5 milyon mt ya da %2,32 artışla 110,07 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları limanlara gelen yüksek demir cevheri arzı nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları ve üretimleri geçen haftaya kıyasla neredeyse yatay seyretti. Kışın uygulanan üretim kısıtlamaları, demir cevheri talebini muhtemelen olumsuz etkileyecek. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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