Çin limanlarında demir cevheri stokları %2,11 düştü

Perşembe, 17 Aralık 2020 12:17:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 14 Aralık tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 7 Aralık’a kıyasla 2,25 milyon mt ya da %2,11 düşüşle 104,62 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları önemli oranda arttı. Demir cevheri sevkiyatları, Avustralya’da yapılan liman bakım çalışmaları nedeniyle düşerken, Çin limanlarına gelen toplam demir cevheri arzı azaldı. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları ve çelik üretimleri geçen haftaya kıyasla hafifçe düştü. Ancak çelik üreticileri, iyi kâr marjına sahip oldukları için aktif bir şekilde üretim gerçekleştiriyor, bunun da demir cevheri fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Son zamanlarda demir cevheri fiyatlarının önemli oranda artmasının ardından, piyasa oyuncuları vadeli demir cevheri piyasasına dair daha temkinli olmaya başladı. İthal demir cevheri fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerinde, belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.