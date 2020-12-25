Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,67 arttı

Cuma, 25 Aralık 2020 11:36:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 21 Aralık tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 14 Aralık’a kıyasla 1,75 milyon mt ya da %1,67 artışla 106,37 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları keskin bir şekilde arttı. Demir cevheri sevkiyatları, kötü hava koşulları ve Avustralya’da yapılan liman bakım çalışmaları nedeniyle düştü. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları hafifçe arttı. Çelik üreticilerinin kârlılığı, artan demir cevheri fiyatları nedeniyle düştü, bunun da demir cevheri talebini olumsuz etkilemesi bekleniyor. İthal demir cevheri fiyatlarının kısa vadede düşeceği düşünülüyor.

1$ = 6,5333 RMB