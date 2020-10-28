Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,2 arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:32:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 26 Ekim tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 19 Ekim’e kıyasla 1,28 milyon mt ya da %1,2 artışla 107,57 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, artan sevkiyatlar ve Çin limanlarına gelen demir cevheri arzındaki artış nedeniyle düştü. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları ve çelik üretimleri nispeten yatay seyretti. Çelik stoklarındaki artış ise demir cevheri talebinin zayıflamasına yol açtı.