﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,2 arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:32:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 26 Ekim tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 19 Ekim’e kıyasla 1,28 milyon mt ya da %1,2 artışla 107,57 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, artan sevkiyatlar ve Çin limanlarına gelen demir cevheri arzındaki artış nedeniyle düştü. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları ve çelik üretimleri nispeten yatay seyretti. Çelik stoklarındaki artış ise demir cevheri talebinin zayıflamasına yol açtı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Çin limanlarında demir cevheri stokları 500.000 mt düştü
12  Kas

Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,21 düştü
04  Kas

Çin limanlarında demir cevheri stokları %2,32 arttı
26  Eki

CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %9,46 düştü
21  Eki

Çin’in demir cevheri üretimi Eylül’de zayıflayan talep nedeniyle %3,8 düştü