﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,01 arttı

Cuma, 26 Mart 2021 15:00:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 22 Mart tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 15 Mart’a kıyasla 1,24 milyon mt ya da %1,01 artışla 123,23 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Brezilya’dan gelen sevkiyatların artması ve Tangshan’daki üretim kısıtlamaları nedeniyle düşmeye devam etti. Çin’in ithal demir cevheri talebi, ithal cevher fiyatlarını olumsuz etkileyecek olan karbon salımını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kalacak.


Etiketler: Uzak Doğu  demir cevheri  hammaddeler  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19  Mar

Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,65 arttı
18  Mar

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Şubat döneminde %10,3 arttı
17  Mar

TISCO 2021’de 15,05 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor
08  Mar

Baogang 2021’de 15,33 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor
08  Mar

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %2,8 arttı