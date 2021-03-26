Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,01 arttı

Cuma, 26 Mart 2021 15:00:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 22 Mart tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 15 Mart’a kıyasla 1,24 milyon mt ya da %1,01 artışla 123,23 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Brezilya’dan gelen sevkiyatların artması ve Tangshan’daki üretim kısıtlamaları nedeniyle düşmeye devam etti. Çin’in ithal demir cevheri talebi, ithal cevher fiyatlarını olumsuz etkileyecek olan karbon salımını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kalacak.