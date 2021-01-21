Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,79 arttı

Perşembe, 21 Ocak 2021 15:28:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 18 Ocak tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 11 Ocak’a kıyasla 840.000 mt ya da %0,79 artışla 106,9 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, beklenen kötü hava koşullarına bağlı olarak Avustralya’dan gelecek sevkiyatların düşeceğine dair endişelerle desteklendi ve küçük değişiklikler göstererek oldukça yüksek seviyelerde kaldı. Ancak, son zamanlarda Çin limanlarına daha fazla demir cevheri ulaştı. Bununla birlikte, çelik üreticileri Çin Yeni Yılı tatili (11-17 Şubat) öncesinde demir cevheri stoku yapmaya başlayabilir, bu da fiyatları destekleyebilir. Ancak, Çin’in birçok bölgesinde giderek kötüleşen Covid-19 salgınının çelik piyasası üzerinde olumsuz etki yaratması ve bunun da demir cevheri talebini zayıflatması bekleniyor. Çin piyasasında demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki hafta daha geniş bir aralıkta dalgalanacağı düşünülüyor.