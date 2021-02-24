Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,75 arttı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 14:18:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 22 Şubat tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 8 Şubat’a kıyasla 810.000 mt ya da %0,75 artışla 108,41 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatlarının Çin Yeni Yıl tatili sonrasında talebin iyileşmesi sayesinde keskin bir şekilde artmasına rağmen, demir cevheri sevkiyatları da yükseldi.

Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları tatilin ardından yüksek seviyelerde yer aldı. Buna ek olarak, piyasa oyuncularının fiyatların artacağına dair beklentisi demir cevheri fiyatlarını olumlu etkiledi. Aynı zamanda, ABD Merkez Bankası’nın 1,9 trilyon $ değerinde açıkladığı bütçe planı, piyasa oyuncularının küresel ekonominin geleceğine yönelik beklentileri üzerinde olumlu bir etki bıraktı.