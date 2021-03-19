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Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,65 arttı

Cuma, 19 Mart 2021 14:38:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 15 Mart tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 8 Mart’a kıyasla 780.000 mt ya da %0,65 artışla 121,99 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranlarındaki azalma nedeniyle keskin bir şekilde düştü. Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, karbon salımını ortadan kaldırmak için çelik üreticilerinin ham çelik üretimini azaltmasını talep ettiği için, ithal demir cevheri talebinin aşağı yönlü baskı yaşaması bekleniyor. Ancak, hava koşulları yakında iyileşerek inşaat faaliyetlerini olumlu etkileyecek ve çelik talebini destekleyecek. Bunun da demir cevheri fiyatlarını belirli bir oranda desteklemesi bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  demir cevheri  Çin  |  benzer haberler »


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