Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,4 arttı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 11:33:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 1 Şubat tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 25 Ocak’a kıyasla 430.000 mt ya da %0,4 artışla 107,19 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları zayıf talep nedeniyle düşerken, demir cevheri sevkiyatları ve Çin limanlarına gelen demir cevheri arzı azaldı. Çelik üreticilerinin kârlılığı azaldığı için muhtemelen kapasite kullanım oranını düşürecekler ve bunun da demir cevheri talebini olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Aynı zamanda, Çin Yeni Yılı tatilinin yaklaşması nedeniyle çelik talebinin zayıflayarak önümüzdeki dönemde demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.