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Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,34 arttı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 12:22:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 28 Aralık tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 21 Aralık’a kıyasla 360.000 mt ya da %0,34 artışla 106,73 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları önemli oranda düşerken, demir cevheri sevkiyatları arttı. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları hafifçe arttı. Demir cevheri fiyatlarındaki büyük düşüş, çoğunlukla vadeli demir cevheri fiyatlarında görülen azalma nedeniyle gerçekleşti. Çin’de daha fazla Covid-19 vakası görüldüğü için, önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin  demir cevheri  hammaddeler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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