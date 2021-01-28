Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,13 düştü

Perşembe, 28 Ocak 2021 12:08:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 25 Ocak tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 18 Ocak’a kıyasla 140.000 mt ya da %0,13 düşüşle 106,76 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de son zamanlardaki yüksek ithal demir cevheri fiyatları, yüksek arz seviyesi ile talebe yönelik endişeler nedeniyle hafifçe düştü. Çelik üreticileri azalan kârlılık nedeniyle bakım çalışmaları yapmayı planladı. Çoğu çelik üreticisi kış dönemi için demir cevheri stoklarının yarısından fazlasını doldurdu, bu da kısa vadede demir cevheri talebini olumsuz etkileyecek. Önümüzdeki hafta Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor.