Çin ihracatı yavaşlatmak amacıyla ihracattaki vergi iadesi uygulamasını iptal etti

Cuma, 30 Temmuz 2021 14:03:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Vergi Komisyonu, soğuk sac, galvanizli sac ve silisli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının iptal edildiğini dün itibarıyla resmen duyurdu.

Ayrıca, Çin, ferrokrom ve yüksek saflıkta pik demir ihracatına uygulanan vergi oranını 1 Ağustos tarihi itibarıyla sırasıyla %40 ve %20’ye çıkaracak.

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın ilk altı ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %8,6 ve yıllık %30,2 artışla 37,38 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin nihai mamul ithalatının yıllık %0,1 artışla 7,35 milyon mt seviyesine çıkmasıyla nihai mamul segmentinde ihracatın, ithalata kıyasla büyüme gösterdiği görüldü.

Piyasa kaynakları, ihracattaki vergi iadesi uygulamasının iptaliyle Çin’in ham çelik üretimini düşürmeyi, demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına almayı ve çelik sektörünün yüksek kaliteli gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Mayıs ayında, bazı çelik ürünlerinin ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının ardından, uluslararası piyasalardaki çelik fiyatları daha da arttı. Özellikle, iç piyasaya ve dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları arasındaki fark şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Çinli çelik işletmelerinin üretim ve ihracat yapmaya istekli olduğu söylendi.