Çin hurdaya uygulanan %2 ithalat vergisini kaldıracak, 2021’de yeni vergi sistemi gelecek

Çarşamba, 23 Aralık 2020 17:33:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Çin, hurdaya uygulanan %2 ithalat vergisini kaldıracak ve en çok kayırılan ülke vergi oranı sistemini 1 Ocak tarihinden itibaren yeniden uygulayacak.

Buna göre, en çok kayırılan ülkeler için 72042100, 72042900, 72044900 ve 72045000 kodları altında yer alan paslanmaz çelik hurda, diğer alaşımlı değirmen hurdası, diğer değirmen hurdası ve yeniden eritilmiş ingot hurda vergiden muafken, 72041000, 72043000 ve 72044100 kodları altındaki dökme demir değirmen hurdası, teneke kaplamalı değirmen hurdası ve işlem görmüş hurda %2 vergiye tabi olacak.

Bu, 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlükte olan katı atık ithalatına getirilen kısıtlama politikasını sona erdirecek. Bakanlığın açıklamasına göre, “Yerli sanayilerin gelişmesine ve arz ile talep değişikliklerine göre, 2020 yılında uygulanan geçici ithalat vergisi oranı uygun şekilde değiştirilecek. Hurda gibi katı atıkların ithalatı için geçici vergi oranı kaldırılacak ve en çok kayırılan ülke vergi oranı sistemi yeniden uygulanacak.”