Çin, Güney Kore ve Rusya’dan yatırımcılar Pakistan Steel Mills’ten hisse almayı düşünüyor

Çarşamba, 22 Eylül 2021 16:06:33 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan’ın Özelleştirme Bakanlığı, İslamabad’da uluslararası ve ulusal yatırımcılar için düzenlediği tanıtım turlarında, önde gelen Çinli, Güney Koreli ve Rus yatırımcı konsorsiyumlarının Pakistan Steel Mills’e (PSM) yatırım yapmayı düşündüğünü belirtti.

PSM 2015 yılından bu yana faaliyet göstermiyor ve hükümet, şirketin yeniden faaliyete geçmesi için rekabetçi ve şeffaf bir ihale süreci yoluyla PSM’nin bağlı kuruluşu Steel Corp.’un %51-74 hissesini elden çıkarmaya karar verdi.

İhalenin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bakan Mohammedmian Soomro, hükümetin Pakistan’daki yabancı yatırımı memnuniyetle karşılayacağını ve yatırımcılara tüm desteği vereceğini yineledi. Pakistan Steel Mills’in yeniden faaliyete geçmesi ve tam kapasiteyle çalışması tüm bu sürecin başlıca odak noktası. Tesisin yeniden faaliyete geçmesi şu anda Çin, Almanya ve Japonya’dan ithalat yoluyla alınan demir-çelik için yerel tedarik sağlayarak ülke ekonomisini destekleyecek.