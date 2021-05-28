Cuma, 28 Mayıs 2021 14:28:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı sözcüsü Liu Youbin, bakanlığın, çevre yönetmeliği ihlallerine yoğunlaşmak amacıyla, çelik, koklaşabilir taş kömürü, kimyasal ürün, petrokimya ürünleri ve cam üretim sektörleri dahil olmak üzere tüm sektörlerin üretim sürecinde kirlilik yönetimini özel olarak denetlemek için 11 özel ekip gönderdiğini duyurdu.

Ayrıca, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu ile aktif iş birliği kurarak çelik sektöründeki kapasite fazlasının elimine edilmesi üzerine yapılan çalışmaları gözden geçirecek. Bunun yanı sıra, karbon emisyonu, kirlilik emisyonu ve toplam enerji tüketimi baz alınarak üretim kısıtlama mekanizması kurulacak.