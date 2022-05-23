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Çin efektif talebi artırmak için ana faiz oranını düşürdü

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 13:54:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası’nın kararı kapsamında, Ulusal Bankalararası Fonlama Merkezi (NIFC) bir yıllık krediler için ana faiz oranını %3,7, beş yıl ve üzeri krediler için ana faiz oranını %4,45 olarak belirlediğini duyurdu. Söz konusu oranlar bir sonraki karara kadar geçerli olacak. Bir yıllık krediler için ana faiz oranı sabit kalırken, beş yıl ve üzeri krediler için ana faiz oranı %4,6’ya kıyasla %15 düşüş gösterdi. Pandemi nedeniyle Çin’in iktisadi kalkınması aşağı yönlü baskı altında kaldı. Piyasa oyuncuları beş yıl ve üzeri krediler için ana faiz oranındaki düşüşün faiz oranlarını düşürülebileceğini ve bu sayede yatırımları ve hane halkı tüketimini artırarak inşaat çeliği talebini canlandıracağını düşünüyor.

Alınan karar sonucunda vadeli inşaat demiri ve sıcak sac beraberinde demir cevheri gibi vadeli hammadde fiyatları 20 Mayıs tarihinde yükseldi. Söz konusu tarihte Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları günlük 59 RMB/mt artışla 4.638 RMB/mt, vadeli sıcak sac fiyatları ise günlük 55 RMB/mt artışla 4.770 RMB/mt seviyelerinde yer almaya başladı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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