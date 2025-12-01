 |  Giriş 
Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılının Kasım ayında %48’e indi

Pazartesi, 01 Aralık 2025 10:55:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Çelik Lojistiği Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Kasım ayında, Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Ekim ayına kıyasla 1,2 puan düşüşle %48 seviyesine geriledi. Ayrıca aynı ayda yeni sipariş endeksi Ekim’e göre 1,3 puan yükselerek %48,9 oldu.

Kasım ayında küresel pazardaki daralma yeni ihracat siparişleri üzerinde olumsuz etki yarattı. Endeks, Ekim ayındaki %54,3 seviyesinin ardından tekrar %50’nin altına indi. 

Kasım ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi aylık 3,8 puan düşüşle %46 seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul stok endeksi 2,6 puan düşüşle %49,1 oldu. Hammadde satın alma endeksi ise aylık 2,5  puan düşerek %46,3 seviyesinde yer aldı. 

Aralık ayında, geleneksel durgun sezon nedeniyle çelik talebinin zayıflayabileceği ve Çin’in kuzeyinde kışın uygulanan çevresel koruma tedbirlerinin çelik piyasasını etkileyebileceği düşünülüyor. Bu doğrultuda, Çin’de nihai mamul fiyatlarının Aralık ayında bir miktar gerilemesi bekleniyor.


