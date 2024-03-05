Çin bu yıl 1 trilyon RMB’lik “ultra uzun” vadeli özel tahvil ihraç edecek

Salı, 05 Mart 2024 13:03:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Başbakanı Li Qiang, 14. Ulusal Halk Kongresi’nin ikinci oturumunda yaptığı açıklamada, gayrisafi yurt içi hasılanın bu yıl %5 büyümesinin hedeflendiğini belirtti. Bununla birlikte elektrikli araç üretimi ve satışlarının küresel pazarın %60’tan fazlasını oluşturacağını ve gayrisafi yurt içi hasılada enerji tüketiminin payının bu yıl %2,5 azalacağını ifade etti.

Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Çin hükümetinin bu yıl 3,9 trilyon RMB (550 milyar $) değerinde özel tahvil ihraç edeceği dile getirildi. Öte yandan başlıca hedeflerin gerçekleştirilmesine ve çelik tüketimi yapan sektörlerin kapasitesini artırmaya yönelik olarak bu yıldan itibaren üst üste birkaç yıl “ultra uzun” vadeli hazine tahvili ihraç edileceği, bu tahvillerin değerinin bu yıl 1 trilyon RMB (140 milyar $) seviyesinde yer alacağı vurgulandı.

Kongrede yapılan açıklamaların Şubat ayındaki tatilin ardından zayıf bir başlangıç yapan çelik sektörünü desteklemesi bekleniyordu. Ancak sektörün ilk tepkisinin olumlu olmadığı gözlendi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları bugün sırasıyla %0,51 ve %0,41 düşüş gösterdi. Zayıf talep ve düşük kâr marjları sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Demir cevheri fiyatlarının hafifçe toparlanması ve Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarının bugün %0,69 yükselmesiyle birlikte piyasa oyuncuları, üreticiler açısından olumlu bir tablo görmediklerini belirtiyor. Çinli başlıca bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Kongrede yapılan açıklamalar ekonomiyi destekleyici politikalar bakımından yenilik sunmadı. Bu nedenle vadeli fiyatlar çok güçlü değil. Herkes ilkbaharda talebin yeniden canlanmasını bekliyor,” ifadelerini kullandı.