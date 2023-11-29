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Çin 2023 yılında 450 milyon mt kömür ithal edebilir

Çarşamba, 29 Kasım 2023 11:07:00 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Kömür Sektörü Birliği’nden Zhang Hong, Çin’in yıllık kömür ithalatının 2023 yılında 450 milyon mt seviyesine çıkıp yıllık bazda büyük bir artış gösterebileceğini ve Çin’in kömür talebinin bir ölçüde karşılanabileceğini ifade etti. Çin 2022 yılında yıllık %9,2 düşüşle 293 milyon mt kömür ithal etmişti.

Ocak-Ekim döneminde Çin’in kömür ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %66,8 artışla 380 milyon mt olarak kaydedildi. Yalnızca Ekim ayında Çin’in kömür ithalatı yıllık bazda %23,3 artışla 35,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hammaddeler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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