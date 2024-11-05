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China Oriental Group ve ArcelorMittal Çin’de iki yassı mamul tesisi kuracak

Salı, 05 Kasım 2024 11:35:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile Çin merkezli Hebei Jinxi Iron and Steel Group’un ortak girişimi China Oriental Group Company, ArcelorMittal ile iş birliği içinde Çin’de iki adet yassı mamul tesisi kuracağını açıkladı. China Oriental Group ve ArcelorMittal ortak girişimlerin her birinde %50 hisseye sahip olacak.

Bir sıcak şerit tesisine sahip olacak ilk ortak girişim, ilk geliştirme aşamasının sonunda yıllık 2,5 milyon mt sıcak rulo sac üretim kapasitesine ulaşacak. Kurulumunun ardından 18 ay içinde üretime başlaması planlanan tesisin kapasitesinin, ikinci geliştirme aşamasının başlatılırsa yıllık 3,5 milyon mt’a çıkması bekleniyor. Ürünler ikinci tesise tedarik edilecek.

İkinci ortak girişim ise otomobil, endüstriyel motor, ev aletleri ve enerji üretimi sektörlerine tedarik etmek üzere ilk geliştirme aşamasının sonunda yıllık 1,5 milyon mt soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş silisli sac üretim kapasitesine sahip olacak. Kurulumunun ardından 26 ay içinde üretime başlaması planlanan tesisin kapasitesinin, ikinci geliştirme aşaması gerçekleştirilirse yıllık 1,8 milyon mt'a çıkması bekleniyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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