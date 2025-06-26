China Coal Energy’nin kömür satışları 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %2 düştü

Çin’in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yıl Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,9 artışla 11,9 milyon mt kömür ürettiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin kömür satışları ise yıllık bazda %4,9 düşüşle 21,79 milyon mt olarak kaydedildi.

Sadece Mayıs ayında, şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık bazda %5,9 artışla 11,76 milyon mt’a ulaştı.

Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde ise China Coal Energy yıllık bazda %2,6 artışla toplam 56,3 milyon mt kömür üretti. Söz konusu dönemde toplam kömür satışları ise yıllık %2 düşüşle 107,03 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. İlk beş ayda şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık %2 artışla 55,58 milyon mt oldu.

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