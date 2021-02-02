China Baowu Group, Kunming Steel’i devraldı

Salı, 02 Şubat 2021 17:43:18 (GMT+3) | Şanghay

Yunnan merkezli çelik üreticisi Kunming Steel’in bağlı kuruluşu Yunnan Coal & Energy Co., Ltd., Yunnan eyaleti hükümetinin ülkenin çelik devi China Baowu Group ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmaya göre, devlete bağlı Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu’nun (SASAC) tarafından işletilen Kunminh Steel’in %90 hissesi Baowu Steel’e ücretsiz olarak aktarılacak. %10 hisse Kunming Steel’de kalmaya devam edecek.

Öte yandan, Yunnan eyaletinin söz konusu komisyonu Bauwo Group’a Kunming Steel’i en fazla 12 ay yönetme yetkisi verdi, çünkü taraflar hisse transferini altı ayda tamamlamak için ellerinden geleni yapacak. Şu anda Kunming Steel’in kapasitesi yıllık 7 milyon mt.