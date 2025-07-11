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Alfapipe Cezayir’de 360.000 mt kapasiteli yeni boru tesisinde üretime başladı

Cuma, 11 Temmuz 2025 15:58:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre Cezayir merkezli National Steel Holding Company'nin iştiraki çelik üreticisi Alfapipe Battioua çelik boru tesisinde resmi olarak üretime başladı. Tesisin açılış töreni, Cezayir Sanayi Bakanı Saifi Ghrib tarafından gerçekleştirildi. Bakan, tesisin Cezayir'in sanayi ve altyapı gelişimi için stratejik önemini vurguladı.

Yüksek üretim kapasitesi ile farklı sektörler desteklenecek

Yıllık 360.000 mt kaynaklı çelik boru üretim kapasitesine sahip tesis an itibarıyla 60 işçi istihdam ediyor. Tesis ayrıca saatte 300 metrekareye kadar boru yüzeyini işleyebilen son teknoloji bir kaplama ünitesine sahip. Tesisin bu özellikleri ile Cezayir'in enerji boru hatları, sulama sistemleri ve deniz suyu arıtma altyapısı alanındaki artan talepleri karşılanacak.

Cezayir'de atıl varlıkların yeniden kullanımı politikası devam ediyor

Bu yeni tesisin, Cezayir'in ulusal üretimi ve istihdamı teşvik etmek amacıyla el konulan veya atıl durumdaki varlıkların rehabilitasyonu politikasında önemli bir rol oynadığı söylendi. Bakan Ghrib, bu tür tesislerin yüksek güvenlik ve kalite standartlarını koruyarak önemli ulusal kalkınma projelerine entegre edilmesinin ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurguladı.


Etiketler: Boru Borular Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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