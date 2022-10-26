Centravis’in üretimi Rus bombardımanından etkilenmedi

Çarşamba, 26 Ekim 2022 12:50:38 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Centravis operasyonlarının mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna’daki enerji altyapısını bombalamasına rağmen, şirket soğuk ve sıcak haddehanelerinin üç vardiya ile faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti. Ancak enerji sistemi üzerindeki yükü azaltmak için gündüz vardiyasından çok gece vardiyasına ağırlık veriliyor. Şirketin üretimi değişim göstermeyecek.

Centravis’in lojistik ekibinin nihai mamul tedariki için en iyi ve güvenli yolları aramaya devam ettiği bildirildi.