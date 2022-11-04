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Centravis’in üretimi elektrik sorunundan etkilenmedi ve tam kapasite sürüyor

Cuma, 04 Kasım 2022 15:36:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Centravis operasyonlarının mevcut durumu hakkında bilgi verdi ve tüm tesislerine elektrik tedarikinin sürdüğünü açıkladı.

Şirket soğuk ve sıcak haddehanelerinin üç vardiya ile faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti.

Şu anda Ukrayna hükümeti özellikle enerji sektöründe olmak üzere Ekim ayında Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırıyla hasar gören kritik altyapı tesislerini yeniden inşa ediyor.

Öte yandan Centravis’in lojistik ekibinin nihai mamul tedariki için en iyi ve güvenli yolları aramaya devam ettiği bildirildi. Ekip, önümüzdeki dönemde siparişlerin teslimatında yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için çalışmalar yapıyor. Şirketin dünya çapında Essen, Milano, Krakow, Lugano, Houston ve Dubai’deki satış ofislerinin de açık olduğu ifade edildi.


Etiketler: Ukrayna BDT Üretim 

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