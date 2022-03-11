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Centravis savaş nedeniyle üretim duruşunu 16 Mart’a kadar uzattı

Cuma, 11 Mart 2022 15:25:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Centravis Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle üretim duruşunun süresini 16 Mart tarihine kadar uzattığını açıkladı. Ancak şirket bazı siparişlerini tamamlamak için hem sıcak hem de soğuk haddehanelerinde tek vardiya yapmaya karar verdi.

Açıklamaya göre siparişlerin tamamlanmasının ardından şirket siparişleri göndermeye çalışacak. Ukrayna’daki lojistik şu anda sıkıntılı olduğundan Centravis’in lojistik departmanı siparişleri göndermenin yollarını arıyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin Houston (ABD), Essen (Almanya), Milano (İtalya), Krakow (Polonya) ve Dubai’deki (BAE) satış ofislerinin hepsi açık.


Etiketler: borular  üretim  boru  Ukrayna  BDT  |  benzer haberler »

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