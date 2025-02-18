Carlo Beltrame: AB ve Romanya'nın çelik sektörlerini koruyacak önlemlere ihtiyacı var

İtalyan çelik üreticisi AFV Beltrame Group’un Romanya’daki bağlı kuruluşu Donalam SRL, son 10 yılın en zorlu döneminden geçen AB ve Romanya çelik sektörlerinde yaşanan krize karşı uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Türkiye, Çin, Mısır ve Mağrip ülkeleri gibi AB dışından yapılan düşük fiyatlı ithalatın %27 arttığı belirtildi. Bu artışın sıkı çevre standartlarına uymakla yükümlü olan ve maliyetleri çok daha yüksek seviyelerde yer alan Avrupalı çelik üreticileri üzerinde baskı kurduğu ifade edildi. AB, haksız rekabet ve yüksek damping sebebiyle çelik sektöründe yaşanan çöküşe seyirci kalırken, ABD gibi diğer ülkelerin çelik üreticilerini korumak için önlemler aldığı dile getirildi. ABD’nin yakın zaman önce istisna veya muafiyet olmaksızın çelik ithalatına %25 oranında ilave vergi uygulama kararı örnek gösterildi. Dolayısıyla Avrupa’nın blok dışından yapılan ithalata bağımlı olma riski taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan Romanya’da sanayi sektörlerinin AB’deki en yüksek elektrik fiyatlarını ödemek zorunda olduğuna dikkat çekildi. Bu yılın Şubat ortasında Romanya’da spot elektrik fiyatlarının yaklaşık 200€/MWh seviyesine yükseldiğinin ve bu durumun devlet yardımına duyulan acil ihtiyacı gösterdiğinin altı çizildi. Bununla birlikte Ukrayna’daki savaşın ve küresel istikrarsızlığın da hammadde maliyetlerinde artışa yol açarak üretimi olumsuz etkilediği kaydedildi. Ayrıca Romanya’nın AB dışındaki ülkelere her yıl yüksek miktarda hurda ihraç ettiği ancak sonrasında ihraç edilen hurdanın dampingli fiyatlarla satılan ithal nihai mamul olarak Romanya’ya döndüğü belirtildi.

Donalam CEO’su Carlo Beltrame, “Mali açıdan zorlansak da yatırım planlarımızdan vazgeçmiyoruz. Vurgulamak istediğimiz nokta, ağır sanayinin rekabet gücünü koruyabilmesi için acilen devlet desteğine ihtiyaç duyduğu. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi net bir yasal çerçeve, enerji maliyetlerini düşürecek önlemler ve endüstriyel strateji gerekiyor. Ayrıca Romanya’ya dampingli fiyatlardan satılan çelik ürünlerini sınırlayacak çözümler bulunması şart. Somut önlemler olmadan Romanya, stratejik sektörlerinden birini kaybetmenin yanı sıra on binlerce istihdamı ve ekonomik istikrarını tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya,” açıklamalarını yaptı.