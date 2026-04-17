Metinvest Tubular Iași, Zaporizhstal’in sıcak rulo sac tedarikiyle entegrasyonunu güçlendirdi

Cuma, 17 Nisan 2026 12:06:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya merkezli Metinvest Tubular Iași, Metinvest Group bünyesine katılmasının ardından geçen ilk dört ayda üretimini artırarak grup içi entegrasyonunu güçlendirmeye devam etti. Ukrayna merkezli ve Metinvest’e bağlı Zaporizhstal, Romanya’daki tesisin sıcak rulo sac ihtiyacını tamamen karşılayarak entegrasyon sürecinde kilit rol oynadığı belirtildi.

2026 yılının başından bu yana Zaporizhstal’den Metinvest Tubular Iași’ye 28.000 mt’un üzerinde yapısal kalite çelik ürün sevkiyatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tedarik edilen malzeme boru üretiminde kullanılıyor

Tedarik edilen sıcak rulo sacın, Avrupa standartlarına uygun yuvarlak, kare ve dikdörtgen kaynaklı boruların üretiminde kullanıldığı belirtildi. Söz konusu borular inşaat, enerji ve jeotermal mühendislik gibi sektörlerde kullanılıyor.

Şirkete göre Metinvest Group bünyesindeki varlıklar arasında artan entegrasyon ve iş birliği, grubun Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Aynı zamanda bu koordinasyonun Ukrayna’daki üretim kapasitelerinin daha istikrarlı kullanılmasını desteklediği ifade edildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

