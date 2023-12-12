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CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Kasım döneminde %10,8 arttı

Salı, 12 Aralık 2023 10:55:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %10 ve %10,8 artışla 27,1 milyon ve 26,9 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla %34,5 ve %36,7 artışla 8,4 milyon adet ve 8,3 milyon adet seviyelerinde kaydedilirken pazar payı %30,8’e ulaştı.  

Yalnızca Kasım ayında Çin’de aylık %7 ve yıllık %29,4 artışla 3,1 milyon adet otomobil üretilirken aylık %4,1 ve yıllık %27,4 artışla 2,97 milyon adet otomobil satıldı. Aynı ayda elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %39,2 ve %30 artışla 1,1 milyon adet ve 1 milyon adet seviyelerinde kaydederken elektrikli araçların pazar payı %33,9 oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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