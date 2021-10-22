﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri Eylül ayında %3 arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 08:55:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Kurumu (Indec) tarafından açıklanan verilere göre, Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri bu yılın Eylül ayında aylık %3 artış kaydetti. Buenos Aires, ülkedeki inşaat faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

Söz konusu ayda, Buenos Aires’te inşaat sektörü malzemeleri maliyeti aylık %2,6 arttı.

Ayrıca, iş gücü maliyetinin ve genel masrafların sırasıyla aylık %3,5 ve %2,6 artış gösterdiği bildirildi.

Maliyeti en çok artan ürünlerden biri olan inşaat demiri, maliyeti artan ürünler listesinde yer almadı.


Etiketler: Arjantin  Güney Amerika  inşaat  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Eki

Arjantin’in sanayi üretimi Ağustos ayında artış kaydetti
08 Eki

Brezilya’da inşaat faaliyetleri Ağustos ayında düşüşe geçti
27 Eyl

Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri Ağustos ayında %2,1 arttı
27 Eyl

Arjantin’in ham çelik üretimi Ağustos ayında %25,9 arttı
23 Eyl

Kolombiya İnşaat Odası: Çelik fiyatlarındaki artış sosyal konut programını olumsuz etkileyecek