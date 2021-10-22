Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri Eylül ayında %3 arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 08:55:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Kurumu (Indec) tarafından açıklanan verilere göre, Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri bu yılın Eylül ayında aylık %3 artış kaydetti. Buenos Aires, ülkedeki inşaat faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

Söz konusu ayda, Buenos Aires’te inşaat sektörü malzemeleri maliyeti aylık %2,6 arttı.

Ayrıca, iş gücü maliyetinin ve genel masrafların sırasıyla aylık %3,5 ve %2,6 artış gösterdiği bildirildi.

Maliyeti en çok artan ürünlerden biri olan inşaat demiri, maliyeti artan ürünler listesinde yer almadı.