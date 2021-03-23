Buenos Aires’in inşaat demiri maliyetleri Şubat ayında %2,7 arttı

Salı, 23 Mart 2021 11:30:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Kurumu (INDEC) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde inşaat demiri maliyetleri bir önceki aya göre %2,7 artış kaydetti.

Indec, inşaat demirinin, Şubat ayında maliyeti en az artan ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Söz konusu ayda Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri aylık %5 arttı. Bir önceki aya kıyasla, inşaat sektörü malzemeleri maliyeti Şubat ayında %4,6 artarken, iş gücü maliyeti %4,9 yükseldi. Söz konusu ayda genel masraflar ise aylık bazda %7,4 artış gösterdi.