Buenos Aires’in inşaat demiri maliyetleri Ocak ayında arttı

Cuma, 05 Mart 2021 10:44:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Kurumu (INDEC) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde inşaat demiri maliyetleri bir önceki aya göre %12,7 artış kaydetti.

Indec, inşaat demirinin, Ocak ayında maliyeti en çok artan ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Söz konusu ayda Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri aylık %3,1 arttı. Bir önceki aya kıyasla, inşaat sektörü malzemeleri maliyeti Ocak ayında %5,9 artarken, iş gücü maliyeti %0,6 yükseldi. Söz konusu ayda genel masraflar ise aylık bazda %1,8 artış gösterdi.