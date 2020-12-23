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Buenos Aires’in inşaat demiri maliyetleri Kasım ayında arttı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 10:31:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Kurumu (INDEC) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde inşaat demiri maliyetleri bir önceki aya göre %14,1 artış kaydetti.

Indec, inşaat demirinin, maliyeti en çok artan ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Söz konusu ayda Buenos Aires’te inşaat sektörü maliyetleri aylık %12,4 arttı. Bir önceki aya kıyasla, inşaat sektörü malzemeleri maliyeti Kasım ayında %7,5 artarken, iş gücü maliyeti %17,9 yükseldi. Söz konusu ayda genel masraflar ise aylık bazda %10 artış gösterdi.


Etiketler: inşaat demiri  Arjantin  uzun ürünler  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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Buenos Aires’in inşaat demiri maliyetleri Ekim ayında arttı