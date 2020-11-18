Acindar çelik üretimini artırdı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 10:39:47 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’in sahip olduğu Arjantinli çelik üreticisi Acindar, ülkenin inşaat sektöründe büyüyen çelik talebini karşılamak adına ham çelik üretimini artırdığını açıkladı.

Acindar CEO’su Everton Negresiolo, “Covid-19 çıktığından beri, öncelikle piyasa koşulları, daha sonra da sağlık önlemleri nedeniyle Villa Constitución tesisimizde yalnızca bir adet yüksek fırınımız faaliyet gösterdi. Ekim ayında, ham çelik üretimini artırmak için ikinci bir üretim hattını yeniden faaliyete başlattık,” şeklinde konuştu.

Acindar ayrıca, yerel piyasaya tedarik sağlamak adına nihai mamul kapasitesini artırmak için üç haddehanesinden birini yeniden faaliyete sokmayı düşünüyor.

Negresiolo, Covid-19’un yarattığı zorluklara rağmen, şirketin şu anda “2019 seviyelerine kıyasla daha fazla çelik ürünleri sevkiyatı yaptığını” söyledi.

Negresiolo, “Önümüzdeki aylarda talep artacağı için, üretim kapasitesini artırmak adına 100 işçi istihdam etmek gibi bazı önlemler aldık,” şeklinde konuştu ancak çelik üretimine dair net bir sayı açıklamadı.

Acindar’ın Villa Constitución elektrik ark ocaklı tesisi yıllık 1,1 milyon mt kapasiteye sahip ve inşaat demiri ile filmaşin gibi uzun mamuller üretiyor.