Briqcar kendisini Ferrominera’ya bağlayacak demir yolu projesini tamamlamak üzere

Perşembe, 11 Mart 2021 10:41:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Venezüella’nın devlete bağlı sıcak briketlenmiş demir üreticisi Briquetera del Orinoco (Briqcar), kendisini ülkenin en önemli demir cevheri üreticisi Ferrominera Orinoco’nın tesisine bağlayacak olan demir yolu projesini tamamlamak üzere olduğunu açıkladı. İnşaat çalışmalarının %70’i tamamlanmış durumda.

Demir yolu ile devlete bağlı demir cevheri üreticisi Ferrominera’dan Briqcar’a başta demir cevheri olmak üzere hammadde tedariki sağlanması hedefleniyor. Bu sayede maliyetlerin azalması ve tedarik süresinin kısalması bekleniyor.

Briqcar, 2021 yılında 355.000 mt sıcak briketlenmiş demir üretmeyi planlıyor.