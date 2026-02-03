Venezuela’da çelik üretim zincirinin çöküşü

Geniş demir cevheri ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Venezuela, 2007 yılında önemli bir çelik üreticisi ve dünyanın en büyük DRI/sıcak briketlenmiş demir ihracatçısı konumundaydı.

Ham çelik üretimi 2007 yılında yıllık 5 milyon mt ile zirveye ulaştı. Bu tarihten sonra üretim sürekli gerileyerek bugün itibarıyla çok düşük seviyelere indi ve kurulu kapasite kullanım oranı %1’e düştü.

Çelik üreticisi SIDOR’un yeniden kamulaştırılmasının hemen ardından yerel basın dört özel şirket yöneticisinin görevden alındığını ve yerlerine 24 devlet tarafından atanan yöneticinin getirildiğini bildirdi. Yeni yönetim, çalışanlara yönelik sosyal hakların dağıtımına öncelik verdi ve bu durum ekipman bakımına ayrılan kaynakların ciddi biçimde azalmasına yol açtı.

Küresel DRI/sıcak briketlenmiş demir piyasasında Venezuela yıllık 3 milyon mt ile dünyanın en büyük ihracatçısı konumundayken, bugün ağırlıklı olarak Avrupa’ya yönelik olmak üzere yıllık 600.000 mt ile yedinci sıraya gerilemiş durumda. Üretim 2005 yılında yıllık 9 milyon mt ile zirve yapmış ve kapasite kullanım oranı %85 seviyesine ulaşmıştı. Bu oran günümüzde %7’ye kadar düştü.

2005 yılında yıllık 20 milyon mt seviyesinde olan demir cevheri üretimi ise 2023 itibarıyla 3 milyon mt’un altına geriledi.

Raporlara göre 2024 yılında Jindal Steel and Power, CVG Ferrominera Orinoco’nun demir cevheri faaliyetlerini devraldı. Bu kapsamda 2025 yılında 5 milyon mt üretim gerçekleştirildi ve bunun %80’i Çin ile Trinidad ve Tobago’ya ihraç edildi.

Analistler Venezuela’daki son siyasi gelişmelere rağmen çelik sektörü ve buna bağlı üretim zincirinde süregelen gerilemenin toparlanmaya ilişkin görünümü olumsuz kıldığını ve yakın vadede bir iyileşmenin olası görünmediğini belirtiyor.