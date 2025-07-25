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Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Haziran ayında azaldı

Cuma, 25 Temmuz 2025 09:50:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen 328.900 mt’a kıyasla 313.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Mayıs ayına kıyasla %8,7 düşüşle 310.100 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,3 azalarak 1,08 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,4 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %11,2 düşüş kaydetti.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %7,3 ve %12,1 düşüş gösterirken, ithalat %75,8 yükseldi.

INDA, 2025’in Temmuz ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Haziran ayına kıyasla %5 artmasını bekliyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, Brezilya limanlarında tutulan ya da varmak üzere olan nihai mamul tonajının 1 milyon mt olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Bununla birlikte ABD’nin Brezilya’dan ithal çeliğe getirdiği %50’lik verginin diğer tüm ürünlere uygulanan %50’lik vergiye eklenmesi beklenmiyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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