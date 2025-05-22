Brezilya’nın nihai mamul ticareti açığı Nisan ayında azaldı

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre Brezilya Nisan ayında 93,97 milyon $ değerinde 108.628 mt nihai mamul ihraç ederken, 207,12 milyon $ değerinde 291.654 mt ithalat yaptı. Mart ayında 106,11 milyon $ değerinde 131.485 mt ihracat ve 268,38 milyon $ değerinde 406.782 mt ithalat yapılmıştı.

Böylece ülkenin nihai mamuller için dış ticaret açığı 275.297 mt’dan 183.026 mt’a geriledi.

Dolar bazında ise Mart ayında kaydedilen 162,13 milyon $’a kıyasla 113,16 milyon $ değerinde dış ticaret açığı verildi.

Nisan ayında en fazla ihraç edilen ürünler inşaat demiri, filmaşin, sıcak rulo sac, kaplamalı sac ve soğuk rulo sac olurken, bu ürünlerin toplam çelik ihracatındaki payları sırasıyla %29, %22, %18, %12 ve %10 seviyelerinde