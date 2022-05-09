Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ocak-Mart döneminde %17 düştü

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 11:00:40 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %11,4 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %7,8 düşüşle 184.786 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde motorlu taşıt üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17 düşerek 496.138 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni motorlu taşıt kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %11 artışla ve yıllık %22,5 düşüşle 146.819 adet oldu. Öte yandan bu yılın ilk üç ayında yeni motorlu taşıt kayıtları 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %23,1 düşerek 405,668 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte aynı ayda motorlu taşıt ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %6,1 düşüşle ve yıllık %5,8 artışla 38.898 adet oldu. Ocak-Mart döneminde motorlu taşıt ihracatı ise yıllık %12,9 artışla 108.055 adet seviyesinde kaydedildi.