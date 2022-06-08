Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Mayıs ayında sertçe arttı

Çarşamba, 08 Haziran 2022 09:19:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 185.400 adede ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,8 artışla 205.900 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %27 artarak ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 187.100 adet oldu.

Öte yandan motorlu taşıt ihracatı aynı ayda aylık %2,8 ve yıllık %24,6 artışla 46.100 adet seviyesine yükseldi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat tonajı yıllık %19,4 ve ihracat değeri %27 yükselerek Şili ve Kolombiya’da Brezilya çıkışlı taşıtların iyi bir talep gördüğünü ortaya koydu.

Anfavea Başkanı Marcio de Lima Leite, söz konusu rakamların satış ve üretim bakımından sektörün yılın başından bu yana istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ifade etti. İhracat tonajının yıla yüksek seviyeden başladığı ve bu seyri sürdürdüğü dile getirildi.

Leite ayrıca yılın ikinci yarısında sektörün büyümeye devam etmesinin beklendiğini ekledi.