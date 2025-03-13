Brezilya’nın filmaşin ihracatı Şubat ayında yatay seyretti

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX’in verilerine göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 19.500 mt’a kıyasla 19.400 mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ABD’ye 700$/mt FOB’dan 12.600 mt, Güney Amerika ülkelerine 638$/mt FOB’dan 5.200 mt ve Kanada’ya 655$/mt FOB’dan 1.700 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 696$/mt FOB’dan 16.700 mt ve Gerdau 637$/mt FOB’dan 2.700 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 21.300 mt’a kıyasla 10.500 mt’u 508/mt FOB’dan Çin, 300 mt’u 855$/mt FOB’dan Almanya ve 100 mt’u 1.082$/mt’dan Japonya çıkışlı olmak üzere toplam 10.900 mt filmaşin ithal etti.