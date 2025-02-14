Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ocak ayında azaldı

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 36.900 mt’a kıyasla 19.500 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında Güney Amerika ülkelerine 608$/mt FOB’dan 10.300 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 565$/mt FOB’dan 5.200 mt, ABD’ye 748$/mt’dan 3.300 mt ve Puerto Riko’ya 570$/mt FOB’dan 700 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda Gerdau dış piyasalara 583$/mt FOB’dan 13.800 mt, ArcelorMittal 710$/mt FOB’dan 5.500 mt ve Simec 649$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 18.800 mt’a kıyasla 13.300 mt’u 511$/mt FOB’dan Çin’den ithal edilmek üzere 15.400 mt’u Asya, 5.300 mt’u 586$/mt FOB’dan Mısır ve 600 mt’u 898$/mt’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 21.300 mt filmaşin ithal etti.

İthalatçıların limanlarda toplanan siparişleri gümrüğü geçtiği için ithalattaki artış önceden bekleniyordu.