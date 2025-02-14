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Brezilya’nın filmaşin ihracatı Ocak ayında azaldı

Cuma, 14 Şubat 2025 09:48:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 36.900 mt’a kıyasla 19.500 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında Güney Amerika ülkelerine 608$/mt FOB’dan 10.300 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 565$/mt FOB’dan 5.200 mt, ABD’ye 748$/mt’dan 3.300 mt ve Puerto Riko’ya 570$/mt FOB’dan 700 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda Gerdau dış piyasalara 583$/mt FOB’dan 13.800 mt, ArcelorMittal 710$/mt FOB’dan 5.500 mt ve Simec 649$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 18.800 mt’a kıyasla 13.300 mt’u 511$/mt FOB’dan Çin’den ithal edilmek üzere 15.400 mt’u Asya, 5.300 mt’u 586$/mt FOB’dan Mısır ve 600 mt’u 898$/mt’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 21.300 mt filmaşin ithal etti.

İthalatçıların limanlarda toplanan siparişleri gümrüğü geçtiği için ithalattaki artış önceden bekleniyordu.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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