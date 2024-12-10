Brezilya’nın filmaşin ihracatı Kasım ayında geriledi

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 15.700 mt’a kıyasla 8.700 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında ABD’ye 770$/mt FOB’dan 5.900 mt, Kanada’ya 831$/mt FOB’dan 1.500 mt, Güney Amerika ülkelerine 743$/mt’dan 1.200 mt ve Dominik Cumhuriyeti’ne 572$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 783$/mt FOB’dan 7.900 mt, Gerdau 685$/mt FOB’dan 600 mt ve Simec 664$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 15.300 mt’a kıyasla 6.900 mt’u 537$/mt FOB’dan Çin, 5.000 mt’u 598$/mt FOB’dan Mısır, 1.000 mt’u 571$/mt’dan Rusya ve 500 mt’u 923$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 13.400 mt filmaşin ithal etti.

25 Kasım 2024 tarihine kadar 53.000 mt’luk kotanın yalnızca %41’i dolduğu için fazla ithalat yapılması beklenmiyordu. Ancak kalan kotanın %51’i 31 Ocak 2025 tarihine kadar Brezilya gümrüklerinden geçebilir.