 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Kasım ayında geriledi

Salı, 10 Aralık 2024 09:33:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın filmaşin ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 15.700 mt’a kıyasla 8.700 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında ABD’ye 770$/mt FOB’dan 5.900 mt, Kanada’ya 831$/mt FOB’dan 1.500 mt, Güney Amerika ülkelerine 743$/mt’dan 1.200 mt ve Dominik Cumhuriyeti’ne 572$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 783$/mt FOB’dan 7.900 mt, Gerdau 685$/mt FOB’dan 600 mt ve Simec 664$/mt FOB’dan 200 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi. 

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 15.300 mt’a kıyasla 6.900 mt’u 537$/mt FOB’dan Çin, 5.000 mt’u 598$/mt FOB’dan Mısır, 1.000 mt’u 571$/mt’dan Rusya ve 500 mt’u 923$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 13.400 mt filmaşin ithal etti.

25 Kasım 2024 tarihine kadar 53.000 mt’luk kotanın yalnızca %41’i dolduğu için fazla ithalat yapılması beklenmiyordu. Ancak kalan kotanın %51’i 31 Ocak 2025 tarihine kadar Brezilya gümrüklerinden geçebilir.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını yukarı çekti

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla aşağı yönlü

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 50. Hafta, 2024

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını açıkladı

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de uzun mamul fiyatları gevşedi, beklentiler temkinli fakat olumlu

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

AISI: Kasım ayında ithalat izni başvuruları aylık bazda azalırken, önceki yıla kıyasla yükseldi

09 Ara | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 49. Hafta, 2024

06 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da yerel uzun mamul fiyatları yatay ancak yüksek seviyeler test ediliyor

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Güney Avrupa uzun mamul piyasası yıl sonu duruşları yaklaştığı için yatay ya da yukarı yönlü

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin ve ASEAN çıkışlı filmaşin fiyatları vadeli fiyatlara bağlı olarak yatay, bağlantı için acele edilmiyor

05 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis