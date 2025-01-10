Brezilya’nın filmaşin ihracatı Aralık ayında yükseldi

Brezilya’nın filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 8.700 mt’a kıyasla 36.900 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında ABD’ye 769$/mt FOB’dan 29.400 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne 551$/mt FOB’dan 3.200 mt, Güney Amerika ülkelerine 685$/mt’dan 2.800 mt ve Kanada’ya 831$/mt FOB’dan 1.500 mt filmaşin satıldı.

Söz konusu ayda ArcelorMittal dış piyasalara 772$/mt FOB’dan 32.400 mt, Gerdau 557$/mt FOB’dan 4.400 mt ve Simec 535$/mt FOB’dan 100 mt filmaşin satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Brezilya bir önceki ay kaydedilen 13.400 mt’a kıyasla 12.200 mt’u 549$/mt FOB’dan Çin, 5.000 mt’u 598$/mt FOB’dan Mısır, 1.100 mt’u 571$/mt’dan Rusya ve 500 mt’u 923$/mt FOB’dan Almanya çıkışlı olmak üzere toplam 18.800 mt filmaşin ithal etti.

53.000 mt’luk kotanın %31’i 15 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılmadığı için ithalat tonajının düşmesi bekleniyordu. Brezilya realinin son zamanlarda dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ithalat yerine Brezilya limanlarında depolanan malzemeler kullanıldı. Bahsi geçen kotanın süresi 31 Ocak 2025’te dolacak.